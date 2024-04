Samahara Lobatón rompió su silencio tras el escándalo que vivió con su expareja, Bryan Torres, de quien está esperando un bebé. Como se recuerda, a la joven se le vio lanzando las pertenencias de su expareja por la ventana de la casa que compartían en Chorrillos.

La hija de Melissa Klug fue consultada sobre su estado de salud tras la situación tensa que vive, pues su expareja le pidió que se retire de su domicilio. “Ahorita estoy internada, no estoy para nadie”, declaró para Trome.

Samahara Lobatón internada. (Instagram)





Melissa Klug sobre escándalo entre su hija Samahara y Bryan Torres: “Es fácil criticar”





Preocupada. Así dijo sentirse Melissa Klug tras enterarse del reciente escándalo entre su hija, Samahara Lobatón, y Bryan Torres, expareja de la joven influencer.

En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó sentirse “tensa y preocupada” por toda la situación, especialmente porque su hija se encuentra embarazada.

“Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa”, declaró la empresaria al diario Trome.

Bryan Torres se pronuncia en 'Magaly TV: La Firme' tras escándalo con Samahara Lobatón





Bryan anuncia embarazo de Samahara tras escándalo: “No me voy a desentender de mi bebé”





El escándalo que envuelve a Bryan Torres y Samahara Lobatón ha tomado un nuevo giro tras las impactantes imágenes que presentaron ‘Amor y Fuego’, donde se ve a la joven lanzando pertenencias por la ventana de la vivienda que compartían.

En medio de este tumulto mediático, el cantante decidió romper el silencio y abordar públicamente la situación durante una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, añadió.

Bryan Torres confirma el embarazo de Samahara Lobatón





