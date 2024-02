Ricky Trevitazo, recordado por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, fue dado de alta tras recuperarse de una intensa batalla contra el dengue. El artista abandonó el centro de salud ubicado en Bellavista, Callao, donde estuvo internado durante algunos días debido a los fuertes efectos de la enfermedad.

En una entrevista exclusiva con Latina Noticias, el cantante compartió detalles sobre su experiencia con el dengue. Trevitazo mencionó que los síntomas comenzaron a manifestarse entre el jueves 15 y el viernes 16 de febrero. Inicialmente, pensó que se trataba de un simple resfriado y cumplió con algunos compromisos pendientes el día sábado.

Sin embargo, al día siguiente, los efectos de la enfermedad se intensificaron, lo que lo llevó a someterse a una prueba médica. El diagnóstico confirmó que estaba padeciendo el dengue.

“No sé exactamente dónde lo contraje. No he viajado, ha sido acá en el Callao. Le recomendaría a la gente que se cuide mucho. Yo ya he dejado los síntomas del dengue hace un par de días, casi tres días. Pero aún estoy con las plaquetas, el dengue se traga tus plaquetas”, explicó el miembro de ‘Skandalo’.

El cantante expresó su agradecimiento por el respaldo recibido, especialmente por su amigo Luigui Carvajal, a quien describió como su “primer hermano” y admiró por su corazón espectacular. Luigui, también presente en la entrevista, destacó la importancia de la amistad en los momentos difíciles.

“Hay que estar siempre en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, y ahí se demuestra en realidad la amistad. Él puede parecer mayor que yo, pero en realidad soy yo el que le jala las orejas”, comentó Luigui Carvajal entre risas.

La noticia de la recuperación de Ricky Trevitazo ha generado alegría entre sus seguidores y colegas en la industria musical, quienes le desean una pronta y completa recuperación.





