Un año después de acaparar las portadas de los medios de espectáculos, Deyvis Orozco decidió pronunciarse sobre su polémico ‘ampay’ en un exclusivo sauna de San Isidro donde ofrecían un ‘final feliz’ por 600 soles.

En una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, el ‘Bomboncito de la cumbia’ minimizó el ‘ampay’ de ‘Magaly TV: La Firme’ y aseguró que es un asiduo cliente de este establecimiento desde que era un niño.

“Yo soy un tipo que va al sauna desde que soy niño, mi papá me llevaba porque no quería que yo me acostumbrara a las inyecciones por los viajes. Nosotros, los artistas populares, no viajamos siempre en avión, lo hacemos por tierra y muchas veces la comemos por la cantidad de trocha que hay en los rincones del país. Regresas adolorido”, explicó el artista.

Tras descartar una infidelidad a Cassandra Sanchez De Lamadrid, el líder del Grupo Néctar aseguró que nunca creyó necesario salir a desmentir públicamente haber fallado en su relación con la hija de Jessica Newton. Además recordó que el día que se grabaron las imágenes, él hizo una videollamada con su pareja y su hijo.

“Nunca se me ve haciendo nada de malo. En este negocio se muestran cosas que no son, uno decide a qué darle pie y a qué no. No hubo nada nunca (...) No teníamos ganas de responder porque estábamos enfocados en nuestra felicidad. Ya cuando empezaron atacar a mi esposa, ahí sí me molesté”, aseveró.

En otro momento, Deyvis Orozco puso en tela de juicio el ‘ampay’ de Magaly Medina al asegurar que luego de la emisión de las polémicas imágenes, continuó frecuentando este lugar, sin embargo, esto no salió en los medios.

“He seguido yendo, a ese y a otros lugares. ¿Por qué ya no salió? Ese no es mi problema. Si estoy haciendo las cosas bien y no hago nada malo, no tengo por qué dejar de hacerlas”, manifestó el cantante de cumbia.