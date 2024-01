Pese a que ‘Guty’ Carrera ha negado varias veces una enemistad con Nicola Porcella, una transmisión en vivo que hizo el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ ha puesto en el ojo de la tormenta al ‘Potro’ y es que ahora es acusado de presuntamente ser un traidor.

Todo empezó cuando Nicola contó en su live de Tiktok que recientemente se enteró que un compañero cercano de ‘Esto es Guerra’ se encargaba de filtrar sus conversaciones a la prensa cuando ambos formaban parte del reality.

“Yo conversaba mucho en el camerino de Guerreros y la prensa de Perú se enteraba. Entonces, yo decía ‘me parece algo extraño’. Luego me contaron que había una persona que trabajó conmigo que era muy cercana a Perú, filtraba mis conversaciones con la prensa. Por eso la prensa en Perú sabía tanto de mí, entiendo, ese es el trabajo de la empresa (...) Me sorprendí ahora que me contaron”, dijo Nicola.

Pero el tema no quedó ahí ya que Nicola Porcella reveló que esta misma persona ha intentado tener un acercamiento a Wendy Guevara para pedirle apoyo durante su participación en ‘La Casa de Los Famosos’, pese a que menospreció el reality de convivencia.

“Tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en ‘La Casa de los Famosos’ la última conversación que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans. Entonces, me pareció super raro porque ahora pidió ayuda de Wendy, saben que ella es mi hermana y le dije ‘tú sabes que contigo no se van a meter’ porque saben cómo soy yo con mi gente”, contó Nicola, mientras sus fans creen que se trata de ‘Guty’ Carrera la persona que lo habría traicionado.









