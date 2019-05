A 15 años del último capítulo de 'Friends' [FOTOS]

Después de 10 temporadas y 236 capítulos los veinteañeros neoyorquinos, Chandler, Joey, Ross, Rachel, Monica y Phoebe dijeron adiós a la famosa serie el 6 de mayo de 2004. Hoy, 'Friends' sigue siendo uno de los shows más vistos.

La última toma de la serie es un gran plano secuencia del apartamento vacío de West Village, Nueva York, junto a las llaves de los seis personajes sobre la mesa, y el marco dorado sobre el visor de la puerta violeta, tan característico desde los inicios de la serie, estrenada en 1994.

En 10 años, los espectadores fueron testigos de la evolución de estos amigos en la década de los 90', que lidiaban con sus vidas amorosas, trabajo y recordando que los amigos es la familia que se elige.

A pesar de que en los últimos años, las series de televisión han crecido en popularidad más que nunca, ninguna ha tenido el impacto cultural de Friends, considerada como una de las mejores sitcoms de la historia de la televisión.

(GETTY) (GETTY)

DATOS CURIOSOS DE 'FRIENDS'

-David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow eran tan desconocidos en 1994 que los periódicos estadounidenses trataron a Courtney Cox (Monica) como "la estrella" del reparto, por su papel en la comedia Family Ties.

-El visor enmarcado en la puerta de la casa de Mónica era originalmente un espejo, pero un miembro del equipo la rompió por accidente. El diseñador del set decidió que le gustaba como quedaba y dejó el marco como estaba.

- En la primera temporada, cada uno de los 6 miembros principales del elenco recibió 22 mil dólares por episodio. En 1997, ellos se unieron para negociar un aumento de sueldo a 100 mil dólares, por episodio. Luego, los protagonistas hicieron historia en la TV estadounidense tras negociar un importante aumento salarial y lo consiguieron,1 millón de dólares por cada episodio en la última temporada.

-El pegadizo tema del inicio no era el elegido. La canción inicial iba a ser el tema de REM "Shini Happy People". La utilizaron en un capítulo piloto, cuando el nombre de la serie era aún Friends Like Us, pero fue finalmente la melodía fue reemplazada por "I'll be there for you".

-El staff hizo anuarios de Friends que se entregaron al elenco justo antes de grabar el episodio final.

-Después del último rodaje, al reparto y al equipo se les dio a cada uno un pedazo de la acera desde fuera del Central Perk como recuerdo.

- Un espacio publicitario de tan solo 30 segundos durante la transmisión del último episodio, tenía un costo de entre 1 y 2 millones de dólares. Y como si se tratara de un mundial de fútbol, tanto restaurantes como bares abrieron sus puertas para los fans.

Último capitulo de 'Friends' en Time Square. (GETTY) Último capitulo de 'Friends' en Time Square. (GETTY)

-La última temporada estaba planeada de 24 episodios, pero como Jennifer Aniston tenía la agenda completa, los tiempos se acotaron, y se redujo a 18 capítulos.

- La culminación merecía grandes festejos. Y así fue, tres enormes eventos se hicieron para festejar. Uno de ellos fue en la casa de Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes eran pareja en aquel momento. Los invitados tomaron botellas de vino que el productor Kevin Bright había guardado desde la temporada uno.



TE PUEDE INTERESAR: