Frida Sofía dice que su mamá Alejandra Guzmán provocó a su ex novio y la traicionó [VIDEO]   

Traicionada. Así se siente Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien ahora tendría un romance con su ex pareja Christian Estrada. Decepcionada y dolida, la joven reveló que su madre no quiere conversar con ella e incluso no le contesta el teléfono: "Amo a mi mami, pero a esta persona que está actuando de esta manera no la conozco, no sé si es el ego o la gente que la rodea",

En entrevista con Telemundo, Frida Sofía se quebró cuando le preguntaron si todavía quería a su madre. Incluso llegó a decir que su mamá se mostró provocadora con Christian Estrada durante un paseo en barco.

Frida Sofía dejó entrever que no había dicho antes que su mamá tenía una relación sentimental con su ex. Pero en la entrevista mencionó que él no la había llamado por su cumpleaños, pero con Alejandra Guzmán sí estuvo, y hasta le mandó mariachis.

"Ya no hay comunicación, ya no hay respeto, ya no hay nada", afirmó Frida Sofía. La modelo incluso manifestó que su madre creía en su cabeza que entre ambas había una competencia: "Ella me decía 'deja de competir conmigo' y yo le decía que no había competencia... 'eres mi mamá'".

Frida Sofía contó que terminó su relación con Estrada porque él buscaba aprovecharse de su popularidad.

Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía, desmintió tener un romance con la famosa cantante mexicana en un comunicado oficial que envió a los medios aztecas. La reina del rock mexicano no ha dicho nada sobre el tema.