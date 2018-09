Este miércoles 5 de setiembre, Freddie Mercury, legendario vocalista de la banda 'Queen', habría cumplido 72 años. El cantante, que falleció a los 45 años de edad, es uno de los iconos del rock mundial.

Farrokh Bulsara (verdadero nombre del artista) nació en el Shangani Govt. Hospital, de la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania, a una distancia de 25 km de la costa de Tanganica.

Mercury vivió sus primeros años en India, donde cursó sus estudios y destacó como campeón de ping pong y hockey. Estudió piano hasta el cuarto grado y en 1959 se mudó junto con su familia a Reino Unido, país en donde empezó su aventura musical.

En 1970, Freddie Mercury, John Deacon, Biran May y Roger Taylor crearon la exitosa banda 'Queen', liderada por Mercury, quien fue el autor de la primera canción de la banda que entró en el top británico: 'Seven Seas of Rhye', el primer gran éxito 'Killer Queen' y de la más famosa canción del grupo 'Bohemian Rhapsody'.

La carrera de Freddie Mercury fue uno de los puntos ascendentes del rock en todo el mundo y su legado quedó impregnado en todo buen amante de este género musical.

En 1991, el líder de 'Queen' murió de una bronconeumonía, la cual se complicó por el sida. Jim Hutton, novio del rockero, estuvo a su lado en sus últimas horas.

A pesar que han pasado de décadas de su fallecimiento, las canciones de Mercury continúan siendo escuchadas en todo el planeta y su nombre no es ajeno en la historia de la música.