Franco Cabrera, actor: "Para que el cine en Perú atraiga a Hollywood, falta legislación”

Carlos Alcántara, Sergio Galliani, Patricia Barreto y Franco Cabrera son las figuras de 'Cazatesoros', la nueva película peruana de aventuras, una coproducción con República Dominicana.

La trama se basa en un caso histórico, de los años 1500, donde el pirata Francis Drake llegó con una comitiva a Santo Domingo y realizó una serie de saqueos, por órdenes de la reina Isabel de Inglaterra. Hubo varios tesoros que no se pudieron llevar. La leyenda cuenta que hay un tesoro escondido. Dumas (Cabrera) y Clemente (Alcántara) desean encontrarlo.

Imagen

¿De dónde surgió la idea de esta película?

Es de un guionista dominicano, Pascal Lama, y dirigida por Héctor Valdez. Ellos han crecido estudiando la historia desde niños, y en su cultura siempre lo han tenido en mente muy presente, lo que llevó a que mezclaran un guion ligado con la ficción. Nos da un relato muy interesante que ocurre en el presente, pero relacionado con el peso del pasado. Y está la leyenda del oro, que es un referente común en Latinoamérica.

¿Cómo trabajó el equipo peruano en la cinta?

Yo estoy en la película 'Bienvenidos al paraíso', producida por el mismo equipo de Cazatesoros, Bou Group, una productora dominicana que tiene el apoyo de Disney. El productor un día llegó y tras ver mi trabajo, me dijo para rodar una película unos meses después.

Al principio no supe si tendría espacio, pero acepté la propuesta y terminé haciendo al personaje, que fue divertido porque me encontré en varias situaciones de riesgo, haciendo que descubra elementos que antes no tenía. Además, llegué a visitar tantos hermosos paisajes de la República Dominicana, no solo Punta Cana, sino Cenotes.

Se agradece que el Estado dominicano apoye a industrias como el cine, e invierta tanto en cultura. Gracias al cine el mundo entero puede ver estos paisajes preciosos. Eso no se da en todos los países.

Imagen

Hollywood parece interesado en hacer producciones aquí, como ‘Paddington en Perú’ o ‘Transformers’.

El Perú es riquísimo en infinidad de cosas. Paisajes, cultura… En el extranjero saben darle provecho a una buena locación natural… Tal vez haría falta tener visión de turista, que mira todo nuevo y maravillado. Tal vez desde adentro, aunque estamos orgullosos de lo nuestro, no hemos sabido sacarle provecho.

Para que se dé esta oportunidad, de que el cine en Perú siga creciendo y atraiga a Hollywood, habría que desarrollar la legislación y obtener mayor respaldo. Que no se den cosas como que Hollywood tenga que grabar en Colombia, cuando inicialmente querían grabar en Perú.

También estamos teniendo proyectos más ambiciosos.

Sí, pero aún estamos en un proceso de crecimiento, no solo con las películas comerciales, sino como espectadores tenemos la responsabilidad de ver estas cintas.

Las películas independientes, rodadas fuera de Lima, buscan contar las historias que ocurren en las distintas poblaciones, y no le damos espacio, no le damos análisis y debate, y eso también es darle al cine peruano su lugar. El cine no da tanto espacio a estas películas independientes porque no tienen tanta audiencia.

Pero es una cadena, todos somos parte e influimos cómo se puede ver al Perú en el cine, y cómo lo puede ver Hollywood. Tienes todo el oro del mundo y no lo aprovechas.

Se filmaron escenas de riesgo. ¿Hubo problema con ello?

Peligro no, trabajamos con un equipo de primera. Por primera vez, trabajo con un equipo de camarógrafos buzos, para que una toma de 10 segundos se vea maravillosa. También había parlantes donde se podía escuchar la música de fondo, como hacen los nadadores de nado sincronizado.

Pero un día se dio que casi me ahogo con un actor que compartía escena, Luinis Olaverria. Al principio su personaje se iba a ahogar y yo lo rescataría. Pero él se ahogó de verdad y yo eventualmente también, a un metro de la superficie. El camarógrafo nos rescató, pero la gente pensó que era real.

Imagen

Tú has trabajado sobre todo en comedia. ¿Cómo fue pasar de ello a la acción?

Fue complejo encontrar el tono que quería el director. Pensé que mi personaje sería liviano. Cachín y yo éramos dupla, él sería más serio y yo más travieso. Pero cuando apareció el personaje de Luinis, yo tendría que encontrar el equilibrio perfecto, ser ligero ante Cachín y mostrar determinación ante el otro.

Ni tan serio ni tan divertido. Pero tuvimos un acting coach que me acompañó en el proceso del rodaje, que me hablaba a mi oído, una primera vez para mí. Me hablaba de la delicadeza del personaje en cada uno de los cortes. Una frase que me acuerdo bien era él diciendo: “Franco, si eso es un tres, vamos a subirlo a un seis”, y lo le respondía de chiste “pero eso ha sido un siete”. Era como un Pepe Grillo en mi oreja, pero lo agradezco.

¿Qué hace una buena interpretación cómica?

Creo que es importante saber cómo responderá la gente, cómo se lo tomaría. Siempre busco cosas que están en el imaginario colectivo, algo que diga todo el mundo. A mis 37 años he descubierto cosas a favor del humor que no tenía ni idea diez años atrás. Hay elementos del tiempo, la temporización, las pausas y las miradas que ahora rescato.

¿Es casi una ciencia?

Es hasta matemático. No te diré que hay ecuaciones, pero hay métodos para que una línea funcione de manera humorística. La regla de tres es una de ellas, por ejemplo, tú dices una cosa, tú dices otra y a la tercera dices el chiste; y tienes mucha más probabilidades que esto funcione.

AUTOFICHA

-“Me llamo Franco Cabrera Cadillo. Nací en Lima el 23 de diciembre de 1986. Estudié Artes Escénicas, una de las especialidades de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Católica. 'Cazatesoros' debe ser mi décimo tercera película. He estado en todos los 'Asu Mare', hice 'F27'."

-“Ahora soy conductor de televisión en 'Al Ángulo', un programa de fútbol; y como me operé de la voz, ahora no estoy haciendo teatro, pero el próximo año tengo un par de proyectos teatrales que espero sacar adelante. Tal vez me vuelva streamer”."

-“En teatro estuve en 'Toc Toc'; 'Oh, por Dios!'; 'Doña Desastre', junto a Wendy Ramos; 'A la gente le gusta le gusta el té', con Ricky Tosso y Renzo Schuller. Hice 'Los Mataviejas', dirigida por Juan Carlos Fischer. Estuve en varias de Los Productores. E hice 'Pataclaun', estuve en TV con July Naters y en 'Pataclaun en vivo'”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO