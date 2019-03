Francisca Aronsson: "Me siento triste porque se me quedó en el pensamiento lo que viví" [FOTOS]

La joven actriz Francisca Aronsson , de solo doce años, contó que aún no supera los momentos traumáticos que vivió al ser víctima de acoso sexual por parte de un tipo a través de una videollamada por Skype.

"Aunque pasó hace tres meses, me siento decepcionada y triste porque se me quedó en el pensamiento los hechos que viví. Recuerdo perfectamente que estaba mi hermana a mi lado y vino mi mamá", declaró la protagonista de la película 'Margarita'.

La adolescente también explicó los motivos que llevaron a sus padres para no presentar una denuncia.

"Después de un mes de lo que me pasó, mi mamá fue a la Policía para denunciar el caso y ellos le dijeron: 'veremos qué pasa' y que llevar el caso iba ser muy costoso", expresó.

Francisca Aronsson también se animó a dar un consejo a las niñas que pasan por acoso sexual.

"Hay algunas personas que no dicen nada porque se sienten culpables del caso, porque tienen miedo que sus papás les griten o sienten vergüenza. Yo les aconsejo que si no conocen a la persona, no lo acepten, y si les ponen cosas obscenas, se les debe bloquear. Además, no se queden con la boca cerrada si es que son acosadas", recomendó la actriz a sus seguidores.

"Para los papás también les digo que deben escuchar a sus hijos cuando pasen un caso así (de acoso sexual) y no dejen pasar por alto esto", agregó.

Sin embargo, la actriz nacional aseguró que el episodio que pasó no impedirá que siga con su carrera. En abril estará en un musical, en Plaza Norte, donde interpretará temas de Broadway. También tendrá el rol protagónico en una película americana-francesa.



