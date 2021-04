La actriz peruana sueca, Francisca Aronsson recordó una divertida anécdota que vivió durante las grabaciones de la serie española ‘El internado: Las cumbres’, de Amazon Prime Video, en una entrevista para el grupo El Comercio.

Aronsson tuvo la oportunidad de ser parte del elenco de la serie digital gracias a su talento. Pese a que el casting fue largo, ella se preparó mucho hasta que una llamada le dio la respuesta que esperaba.

Tras esta buena noticia tuvo que hacer diversos sacrificios como cortarse el cabello, dar su primer beso en pantalla y hablar con acento español algo que no había hecho. Todo para dar credibilidad a Rita, su personaje en la serie.

Pero no todo fue sacrificios. También se divirtió, Francisca se animó a contar una de las experiencias divertidas que experimentó durante las grabaciones.

“Tengo una experiencia en ‘El Internado: Las cumbres’, que cuando estaba con mi banda de los malos y yo era la líder, recuerdo que había una escena donde tenía que saltar de un muro... Esa escena la repetimos tantas veces, era tan pequeñita que no podía subir sola al muro, entonces todos mis amigos de la banda me ayudaban”, recordó divertida Aronsson.

“Yo veía riendo a mi mamá, entonces le pregunté: ‘¿Mamá por qué te ríes?’. Y me dijo: ‘Es que me haces recordar a La banda del Choclito’, porque el líder era chatito y (los miembros) de su equipo eran altos. Fue algo muy gracioso y me da risa”, contó la actriz.





