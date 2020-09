Lo peor para un tenor es hablar, más aún cuando está en plena temporada lírica: es menos duro (y da más placer) cantar que conversar. Y, claro, el húmedo invierno también afecta y todo viento es un huracán en la garganta del cantante.

Por eso, hay que agradecer el gesto de Francesco Petrozzi: cortó un ensayo, nos recibió en su casa y se puso a conversar, largamente, con nosotros. Y es que más puede la emoción; está feliz, pues el sábado 30 de mayo debuta en el Gran Teatro Nacional. "Un escenario precioso que debe ser uno de los mejores del continente. Desde que abrió estaba esperando mi turno", nos dice sonriente.

EL EUROPEOPetrozzi vive hace casi dos décadas en Alemania y, desde el 2001, es miembro estable del Teatro Nacional de Múnich. En ese escenario ha logrado hacerse de un nombre y cantar en las cinco óperas fundamentales de su repertorio: La Bohème, Carmen, Tosca, Aida e Il Trovatore.

Pero en el Gran Teatro Nacional debuta con El encanto de la opereta vienesa, una selección de las famosas operetas La viuda alegre, de Franz Lehar (el Verdi austriaco); El murciélago, de Strauss; La condesa Maritza; El conde de Luxemburgo, y más. Compartirá escenario con la soprano Viktorija Kaminskaite, bajo la dirección musical de Martin Wettges. "La opereta es a Austria lo que la zarzuela es a España, un género que, no por ser popular, deja de tener una altísima calidad. Se diferencia de la ópera por su tono jocoso, festivo, y porque sus diálogos son hablados, no cantados, y esto exige una alta preparación actoral. El héroe de la opereta representa los valores terrenales, no divinos", nos cuenta Petrozzi y, al hacerlo, nos hace rememorar su etapa de figura de TV y galán de telenovelas.

"Las operetas se cantaban a inicios del siglo XX en los cafés austriacos. Es un género muy bonito, con textos preciosos: era el folclor vienés. En Lima presentaremos las operetas más conocidas, unas que, estoy seguro, muchos reconocerán", prosigue Petrozzi.

"¿Y cómo te va en Alemania?", le preguntamos. "Muy bien. Además, como tenor estoy en la mejor de mis formas y puedo funcionar unos cuantos años más", responde. Comprobémoslo este sábado 30.

TENGA EN CUENTA

EL ENCANTO DE LA OPERETA VIENESALugar: Gran Teatro Nacional, San BorjaFecha: 30 de mayo, 8 p.m. Entradas: Teleticket

Gonzalo Pajares (gpajares@peru21.com)