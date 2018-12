El ranking anual de las celebridades más adineradas de los Estados Unidos elaborado por la revista Forbes reveló que el creador de la famosa saga de 'Star Wars', George Lucas ocupa el primer lugar con un patrimonio valorizado en US$5.400 millones.



Asimismo, la lista también incluyó a músicos, atletas e incluso a un ilusionista. Las cifras son estimaciones de Forbes basadas en las propiedades, activos y ganancias estimadas de los celebrities.



Los miembros del listado generan una fortuna conjunta de US$ 18.7 mil millones siendo mayor que el PBI de Islandia.

El segundo puesto lo ocupó el cineasta Steven Spielberg con una fortuna estimada de US$ 3.700 millones. La carrera del director y guionista de aproximadamente 50 años ha tenido éxitos como “E.T.”, “Tiburón” e “Indiana Jones”.



Asimismo, el tercer lugar lo obtuvo la famosa conductora estadounidense

Oprah Winfrey cuya riqueza asciende a US$ 2.800 millones. La magnate de los medios invirtió en Weight Watchers, lo cual aumentó su fortuna.

De igual manera, Michael Jordan (US$ 1.7 mil millones), la leyenda del baloncesto sube a la clasificación con un aumento del patrimonio neto de US$ 400 millones debido a su acuerdo con Nike y su participación del 90% en Charlotte Hornets.

En el quinto lugar se encuentra Jay Z, con US$ 900 millones al igual que la modelo y estrella de ‘reality’ Kylie Jenner, quien ingresó al ranking este año debido a su exitosa marca de maquillaje Kylie Cosmetics. Lo cual la pone en camino de convertirse en la multimillonaria más joven que se haya hecho a sí misma. La socialité de 21 años es propietaria del 100% del negocio, lo que la llevo a obtener un lugar en la portada de Forbes.

A continuación el ranking elaborado por Forbes de las 10 celebridades más adineradas de Estados Unidos 2018:



1. George Lucas: US$ 5.4 mil millones

2. Steven Spielberg: US$ 3.7 mil millones

3. Oprah Winfrey: US$ 2.8 mil millones

4. Michael Jordan: US$ 1.7 mil millones

5. Kylie Jenner US$ 900 millones

6. Jay-Z: US$ 900 millones

7. David Copperfield: US$ 875 millones

8. Diddy: US$ 825 millones

9. Tiger Woods US$ 800 millones

10.James Patterson: US$ 800 millones