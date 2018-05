Fonseca: “Me encanta fusionar música”

El cantante colombiano Fonseca contó detalles del concierto que ofrecerá este sábado 5 de mayo en el Jockey Club del Perú y sobre sus proyectos.

¿Cómo te sientes de regresar a nuestro país para brindar un show?

¡Muy bien! Es un gran honor volver a tremendo escenario. Es un paso importante en mi carrera artística. Se presentará un show nuevo en cuanto a arreglos, puesta en escena, luces, videos en la pantalla y las canciones como “Simples corazones” y “Pura curiosidad”, que son temas que acabamos de lanzar.

¿Harás algún homenaje al Perú o tocarás vals criollo?

¡Claro! Me encantaría hacerlo. Le diré a mi hermano Gian Marco que me ayude con eso. Lo quiero mucho.

Hace poco recibiste el premio ASCAP en la categoría tropical. ¿Cómo lo tomas?

Me pone contento porque son los premios a la composición. Cada vez que llega una canción a mi vida, lo agradezco, me sorprendo de la magia y es algo alucinante. Estoy feliz por todos los reconocimientos. El balance es positivo, me siento afortunado de estar cumpliendo mi sueño de toda una vida. Desde niño soñé con esto.

Tu estilo combina el pop con los ritmos folclóricos. ¿Qué tan difícil ha sido mantenerse frente a las nuevas tendencias?

Me encanta fusionar; entonces, mi estilo es con distintos ritmos. Me gusta combinar mi música con los géneros latinoamericanos. Por eso, cuando escucho ritmos que me agradan, los incorporo en mi repertorio. Es una clave para mantenerse vigente.

¿Qué opinas sobre el boom del género urbano?

Me encanta lo que está pasando. Creo que le ha dado una vitrina más grande a la música latinoamericana en todos lados. El mundo tiene puesta la vista en nosotros y es positivo.

¿Alistas una nueva producción musical?

Se vienen sorpresas. Vienen colaboraciones que ya se irán enterando. Trabajamos para una nueva producción en que estará “Simples corazones” y la lanzaremos en setiembre. Aún no tiene nombre oficial porque lo estamos terminando.

¿Planeas trabajar con artistas peruanos?

Me gustaría hacerlo. Ojalá se dé, vamos a ir viendo cómo se da el cierre del disco.