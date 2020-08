Florinda Meza se presentó en el programa “De primera mano” y conversó con Gustavo Adolfo sobre al hecho de que los programa de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, salieran del aire en todo el mundo a causa de una falta de acuerdo entre Televisa y el Grupo Chesperito, a cargo de los hijos del artista.

“Oye Florinda. De repente no sé cuántos países se estaban viendo de forma simultánea el ‘Chespirito’, ‘El chavo del ocho’, ‘El chapulín Colorado’, etc y de pronto ya no se ve. ¿Qué pasó?”, consultó el conductor de televisión.

Ante la pregunta, la viuda de Gómez Bolaños dijo que no entendía lo que había pasado y que se enteró de todo por las noticias, pues pese a ser “parte de las partes nadie me invitó a participar”.

“No sé qué pasó, de pronto me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa, y yo soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por una extraña razón”, sostuvo.

Meza lamentó que en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19) se haya decidido cancelar la transmisión de las producciones de ‘Chespirito’.

“Lo triste del momento es que no es el momento, no es el momento para retirar del aire algo que no era solamente un programa, había vencido las fronteras, las barreras del idioma, la brecha generacional. Cuando la gente más lo estaba viendo y no sabía que se terminaría”, añadió.

Además, la artista de 71 años reveló que ve difícil un acuerdo, aunque señaló que no se debe culpar de todo a Televisa. “Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mí nadie me ha informado de nada”, agregó.

