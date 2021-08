Florcita Polo fue consultada respecto a las críticas que recibió su madre Susy Díaz por defender a su expareja Walter Obregón, quien fue acusado de agresión por parte de su conviviente Iris Castillo.

Polo dijo que no ha conversado con su mamá sobre lo sucedido y prefirió no ahondar en el tema. “Yo no sé lo que ha pasado porque no he conversado con mi mamá ni he visto el programa (‘Magaly TV: La firme’), así que prefiero no opinar”, dijo al diario Trome.

Sin embargo, Florcita aclaró que ella está en contra de la violencia de género. “De verdad, no sé qué es lo que habrá pasado. Pero yo sí estoy en contra de la violencia del hombre contra la mujer y de la mujer al hombre, así sea violencia psicológica o física”, comentó.

Asimismo, comentó que si Susy ha cometido un error debe rectificarse. “En algún momento conversaré con ella para enterarme qué ha pasado y si ha cometido un error, porque todos cometemos errores, que se rectifique”, añadió.

De otro lado, Flor comentó está entusiasmada debido a que hoy abrirá su sanguchería ‘Inti Krunch’.

“Gracias a Dios tengo este nuevo emprendimiento. Todo el mundo sabe que lo artístico ha bajado bastante, sobre todo las animaciones por esto de la pandemia y me asocié con mi amiga Vanessa Guerra. Hoy abrimos y los esperamos a todos en Alameda Lorenzo Vidaurre, Lote 16, Los Próceres, en Surco”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

Cathy Sáenz dice que pelea entre Susy Díaz y su novio fue por celos

Cathy Sáenz dice que pelea entre Susy Díaz y su novio fue por celos | MAM | TROME null