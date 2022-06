La excongresista y empresaria, Susy Díaz, su hija Flor Polo y sus nietos, obtuvieron garantías para sus vidas de la prefectura de La Molina con el objetivo de que Néstor Villanueva no intente agredirlos física y psicológicamente.

“Estoy pidiendo garantías para mi seguridad y mi tranquilidad, por el bien de mis hijos no hablaré nada. Yo no entré en detalles, no dije nada”, señaló este último miércoles Flor Polo para las cámaras de ‘América hoy’ al salir de la Prefectura y añadió: “No diré nada, quiero estar tranquila”.

En el documento leído en el programa ‘América hoy dice: “Art.1: Estimar la solicitud de garantías personales a favor de Flor Polo Díaz, Ivonne Susana Díaz Díaz, haciéndola extensiva a los menores contra Néstor Hilario Villanueva Flor, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”.

“Art. 2: Disponer que el denunciado Néstor Hilario Villanueva Flor, cese los actos de agresión, asimismo se abstenga de realizar cualquier acto que pongan en riesgo la integridad, la paz y la tranquilidad de la parte solicitante”.

Por su lado, Néstor Villanueva en una entrevista para el programa ‘Amor y fuego’ negó haber agredido físicamente a Flor Polo, tal como ella lo señaló. “En ningún momento la he golpeado, en ningún momento la he agredido”, dijo.

Abogado de Flor Polo explica que plantearán 3 causas para el divorcio

