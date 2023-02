La hija de Susy Diaz, Florcita Polo, acaba de cumplir 37 años y aseguró que se siente preparada para volverse a enamorar, ya que está divorciada y tranquila. Además, piensa en no volver más al estudio de ‘América Hoy’ por el último roche que tuvo.

El pasado sábado once, Florcita celebró sus 37 años y declaró a Trome que lleva una vida tranquila estando divorciada “me siento bien y tranquila, viendo los proyectos que pienso cristalizar este año”, dijo.

Recordemos que la empresaria se divorció de Néstor Villanueva a finales del pasado 2022. Por lo que al día de hoy piensa darle otra oportunidad al amor, pero todo es cuestión de tiempo, ya que esperará al indicado.

No descartó de que alguien tenga intenciones de enamorarla, “En el momento que llegue esa persona especial para mí, pues lo disfrutaré, pero ya es hora que me vuelva a enamorar”, dijo.

“Soy una chica joven, que ve por sus hijos, trabaja y también tengo derecho a divertirme y rehacer mi vida”, agregó.

Por otro lado, también mencionó el trámite que hará con su DNI para figurar como soltera; sin embargo, por temas de tiempo y trabajo se le complica un poco.





¿Florcita Polo volverá a ‘América Hoy’?

Luego de que en el programa ‘América Hoy’, en una emisión en vivo, mostrará el cover de Shakira sin autotune que hizo Florcita, esta se avergonzó y expresó su molestia por el roche que le hicieron pasar.

Inmediatamente hizo un llamado de atención a uno de sus trabajadores.“No voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, le dijo.

Aseguró que se molestó con el programa ‘América Hoy’ y que ya no piensa volver a pisar el set. “Se burlaron de mí, me ‘trolearon’ y encima me hicieron grabar la canción a última hora”.

