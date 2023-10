Flor Polo estará en la cuarta temporada del reality de cocina ‘El gran chef famosos’. De esta manera, competirá con Tilsa Lozano, Mónica Zevallos, Renato Rossini y su hijo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Giancarlo ‘Flaco’ Granda, Fiorella Cayo, Christian Ysla y Gino Pesaressi.

En diálogo con Perú21, la popular ‘Florcita’ contó que la habían llamado previamente, pero no pudo aceptar la oferta porque sus hijos recién iniciaban el colegio y el tiempo se le complicaba.

“La primera temporada me convocaron, pero soy mamá, tengo dos niños y empezaban recién el colegio y creí que no era el momento indicado. Ahora, a mi hijo le va súper bien y me convocaron, así que acepté”, sostuvo.

Asimismo, reveló detalles de cómo se animó a ingresar al popular programa de Latina.

“Qué bueno que ingreso por la puerta grande, es mi sueño hecho realidad. Mi mamá (Susy Díaz) me animó bastante cuando le conté y acá estoy. MIs fans son mis hijos”, remarcó a Perú21.

En otro momento, señaló que no le teme a los retos culinarios y dijo tener fe en que llegará a la gran final.

“He estado practicando porque sé que es tedioso cocinar en una cocina industrial, así que a darle con todo que Florcita va a sorprender”, agregó.





VIDEO RECOMENDADO: