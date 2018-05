Katty Portella, popularmente conocida como ' La flor de Huaraz ' se pronunció luego de que Carl Enslin, ' El gringo Karl ', la abandonara tras diez años de matrimonio. La cantante folclórica aseguró que viene superando la separación con ayuda de un psicólogo.



"No voy a negar que todavía estoy triste... por lo pronto ya acepté que lo nuestro se acabó. Lo único que queda es seguir adelante. Estoy queriéndome más. Esos dos gringos (Karl y su hermano) no me van a menospreciar, soy valiosa y no me arrepiento de lo que viví", indicó a diario Trome .



La intérprete de 'Gringo Chikchisiki' aseguró que está dispuesta a firmarle los papeles del divorcio y le instó a que le devuelva su carro. "Que traiga los papeles que se los firmo. Lo único que sí le voy a pedir públicamente es que me devuelva mi carro, que ahora aprenda a trabajar solo", señaló.



EL GRINGO HABLÓ

El 'Gringo Karl' afirmó que no le interesa lo que la gente piensa de él, después de finalizar su relación con ‘Flor de Huaraz’ por no darle hijos:"A Flor no la he visto ni he vuelto a hablar con ella desde el programa de ‘Peluchín".