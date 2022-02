En un reciente encuentro con la prensa, Flavia Laos sorprendió luego que se animara a hablar de las supuestas indirectas que Luciana Fuster le habría estado enviando a través de redes sociales. Incluso, la actriz y modelo le aconsejó a que viva tranquila su amor con Patricio Parodi.

“Supuestamente, (a Luciana) no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo (en sus redes sociales). Yo que ella no respondo, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, dijo a la prensa.

Asimismo, la modelo aclaró que nunca habló mal de Luciana ni de su expareja. “Quiero aclarar algo, yo cuando voy a un programa de TV y me preguntan por esos temas que son inevitables, los he abordado de la mejor manera sin hablar mal de ellos. No sé por qué Patricio ha dicho que yo he hablado mal de ellos, cuando eso jamás ha pasado”, agregó.

Por otro lado, la protagonista de “Ven, baila quinceañera” se refirió a las recientes declaraciones de su expareja Patricio Parodi, quien aseguró que ella y Luciana Fuster no eran amigas hace muchísimos años atrás.

“¿Eso dijo (Patricio)? Bueno, qué te puedo decir. Él ahora está con Luciana y tiene que sacar la cara por ella”, afirmó.

