Flavia Laos sorprendió con su cambio de look

La actriz e integrante del reality 'Esto es guerra', Flavia Laos, lució un nuevo cambio de look que recibió muchos elogios a través de su Instagram.

En la imagen se observa a Flavia Laos con un nuevo corte de cabello, pero eso no es todo también tiene su frondosa cabellera de color rubio cenizo un tono mucho más claro al que tenía originalmente.

"Estoy muy feliz con el cambio de look que me hice son unos capos. Son lo máximo", escribió en la publicación de su Instagram que ya cuenta con casi 8 mil 'me gusta'.

Estoy muy feliz con el cambio de look que me hice en @sonohairartisans son unos capos!! El color me lo hizo @flaviosanchez.hairartist y el corte @marcelo_hairstyle 😘 son lo máximo!! 💇👱🏻‍♀️ #blondebombshell Una publicación compartida de Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 3:35 PDT

Últimamente, Flavia Laos ha querido marcar distancia entre Patricio Parodi y la panameña Génesis Arjona, quien vendría invitada por el 'Pato' con todo pagado.