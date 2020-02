Flavia Laos fue cuestionada en redes sociales luego de la difusión de un video donde se muestra a la joven actriz pidiendo helados gratis en un centro comercial, aduciendo que “es famosa”.

Para las cámaras de América Espectáculos, Flavia señaló que nunca imaginó que un video que fue publicado en su canal de YouTube hace un año se convirtiera en tendencia.

“Me río porque me he dado cuenta de que fui tendencia en Twitter, qué pena con el video, me han dejado súper mal, me han creado hasta memes”, indicó.

La pareja de Patricio Parodi explicó que la idea del reto fue de una seguidora suya y que tras terminar de grabar la “broma” se disculpó con los trabajadores. “Cuando terminó la bromita le dije ‘oye, disculpa, era una broma para el canal de YouTube’ y como que nos mandó un saludo a la cámara”, añadió.

Al ser consultada sobre las críticas, Laos señaló que las toma de la mejor manera. “Hay que tomarlo con humor y las críticas en verdad, mantequilla”, manifestó.

Por otro lado, la modelo sostuvo que su romance con Patricio Parodi se encuentra en un buen momento, pese a que ambos tienen una agenda muy recargada.

“Estamos súper bien, yo ahorita estoy full con la novela. Me he dado un break para hablar con ustedes, el ‘Pato’ está con la radio, ‘Esto es Guerra’, pero en la noche lo iré a ver, siempre nos damos nuestro tiempito” , contó.

Flavia Laos (Video: América TV)