Flavia Laos visitó este lunes el set de “En boca de todos” para participar en la secuencia “El camino de la verdad” y tuvo que responder diversas preguntas sobre su vida profesional y privada.

En medio del juego, los conductores le recordaron cuando ella y Luciana Fuster empataron en el concurso “El rostro más bello de la TV”, hace unos años, cuando aparentemente ambas eran muy amigas.

“Recordemos que en el 2019 hicimos ‘El rostro más de bello de la TV’, y Flavia empató con la señorita, voy a mencionarla, Luciana Fuster. Aquí entre nos, después de mucho tiempo, ¿ese empate te gustó?”, interrogó Ricardo Rondón.

“Normal, son dos bellezas distintas”, respondió rápidamente Flavia. “En ese momento sí eran amigas”, preguntó Tula a la también actriz. Sin embargo, Laos se mostró incómoda y dijo que no hablaría de Luciana Fuster ni de Patricio Parodi.

“Tú sabes, Tula, que no quiero hablar de eso. No quiero responder eso. No quiero hablar de ella ni de la otra persona”, dijo Flavia Laos tras las preguntas que le hicieron.

Mientras que su hermana, Kiara Laos, apoyó las respuestas que tuvo sobre Luciana Fuster, en esa época, señalando que “hizo lo correcto”.

