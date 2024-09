Flavia Laos revela que le fueron infiel y asegura que busca un novio extranjero

En el mundo del entretenimiento, las revelaciones sobre infidelidades no son nuevas, y esta vez le tocó a la influencer Flavia Laos abrirse sobre una experiencia personal. En una reciente entrevista en el programa La Lengua, Laos confirmó que una de sus exparejas le fue infiel, aunque aclaró que se trató de su primer enamorado, cuando tenía 16 años.

“Mi primer enamorado me puso los cachos, a los 16. Me dolió porque pensé que me iba a casar con él, aunque siempre pienso eso”, confesó Laos, quien además mencionó que, al iniciar una relación, siempre tiene en mente la posibilidad de llegar al altar.

Durante la entrevista, Laos también habló sobre su perspectiva actual en cuanto a las relaciones amorosas. La actriz expresó que ha decidido no buscar una nueva relación con peruanos, ya que ahora su interés está en encontrar una pareja extranjera. Flavia asegura que busca a alguien que esté dispuesto a conquistarla y que comparta sus metas de éxito.

“Que sea ambicioso, que trabaje bastante como yo y que no esté en mi rubro. (...) Que me dé diez veces la vida que yo me doy”, señaló Laos, dejando en claro que sus expectativas son altas, pero realistas para alguien con su mismo nivel de esfuerzo y compromiso profesional.

Asimismo, indicó que no está sola, pues sale con algunos chicos. Su corazón aún no ha sido conquistado: "He dicho que ya no. Voy a estar soltera hasta que llegue alguien que yo sienta que va a ser la persona".

Laos descarta haberse sometido alguna operación

La actriz e influencer ha sido blanco de rumores y críticas en redes sociales acerca de su apariencia física, especialmente en lo que respecta a supuestas cirugías plásticas. Sin embargo, en la entrevista fue contundente al desmentir estas especulaciones, afirmando que nunca se ha sometido a ninguna intervención estética.

“No tengo ningún tipo de plástico en mi cuerpo, y que pena los que no pueden tocar”, declaró Laos, respondiendo directamente a los rumores que circulan sobre su figura. La actriz subrayó que todo lo que se dice al respecto es falso y que su apariencia es completamente natural, rechazando cualquier insinuación sobre cirugías.

