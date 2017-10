Flavia Laos se sentó en el sillón del 'Reventonazo de la Chola' para contar toda su verdad a Ernesto Pimentel. La joven modelo no escatimó en aclarar que no tuvo ni tiene una relación con Patricio Parodi.

"Somos amigos y punto. Desde que llegó de Panamá no he conversado con él (Parodi). De repente si pasó algo con ella (Génesis Arjona), prefiero no meterme más en ese tema. Estoy bien sola, todavía no llega mi príncipe azul. Quedan pocos hombres fieles", manifestó.

La 'guerrera' también se pronunció sobre el conflicto de 'la gallina vieja', en el cual está involucrada Sheyla Rojas.

"Estábamos hablando entre amigos, creo que no debí hacer un video en vivo. Soy una chica de 20 años, todavía no mido las cosas bastante bien. Me equivoqué, fue un error. Era una broma", resaltó Laos, quien aseguró que está dispuesta a pedirle perdón.

Por otro lado, dejó en claro que las acusaciones que la señalan de racista son falsas.

"Cuando cometo un error no tengo problemas en pedir disculpas. Con el tema del racismo fui bien clara. Le mandé una carta notarial a Aída (Martínez). La voz del video no era mía", aseveró.