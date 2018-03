Flavia Laos sobre relación con Patricio Parodi: "Mi autoestima estaba hasta el suelo" [VIDEO]

El actriz de ' VBQ: Empezando a vivir', Flavia Laos se animó a contar para el programa 'Estás en todas', cómo se sentía durante la relación a escondidas que tuvo con el 'guerrero', Patricio Parodi .

"Al inicio dije que dí (para tener una relación a escondidas) porque él me dijo que era por la presión mediática... Sin embargo, luego le reclamé: ¿Por qué no podemos salir de la mano?. Él no quiso, obviamente como mujer me sentía mal y mi autoestima estaba en el suelo", contó Flavia Laos para 'Estás en todas'.

La actriz envío un mensaje final a Parodi.

"No hay que negar a nadie, no te hace ni más ni menos. Yo no le tengo rencor. No le quiero hacer ningún tipo de daño. Ni que la gente lo odie. Solo quiero hacerle ver su error porque ninguna chica se lo merece", dijo algo sentida.

"NO OCULTÉ A NADIE"



En tanto, Patricio Parodi explicó por qué mantuvo su relación con Flavia Laos a escondidas. "Aprendí que es difícil llevar una relación mediática. Fue por un poco de discreción para que no entren terceros a tallar. No oculté a nadie".