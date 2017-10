Flavia Laos: "No quiero estar en un triángulo amoroso" [VIDEO]

Cansada que le pregunten sobre la relación entre Patricio Parodi y la 'guerrera' panameña Génesis Arjona, la actriz Flavia Laos dejó en claro que no tiene nada qué decir sobre dicha pareja.

"No tengo nada que ver con Génesis y con Patricio, y con su relación. Es obvio que está pasando algo y yo no quiero estar en un triángulo amoroso. Si estoy soltera no quiero que me vinculen con ellos", señaló Flavia.

El líder de las 'Cobras', Nicola Porcella advirtió que Génesis ha dicho en una entrevista que vendrá al Perú.

La conductora María Pía Copello contó que Patricio habría pedido permiso a la producción del reality para celebrar su cumpleaños en Panamá. Sin embargo, el 'guerrero' lo negó rotundamente.