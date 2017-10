Flavia Laos se pronuncia tras 'ampay' donde se besa con Krayg Peña y con su amigo

Continúa la polémica. Flavia Laos reapareció luego que el programa 'Amor, amor, amor' difundiera unas imágenes donde aparece besándose con Krayg Peña y un amigo del modelo venezolano, conocido como Leonardo.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para responder a Rodrigo González, a quien acusó de poner imágenes 'que le convienen'. "Yo no sé dónde ahí sale el beso a Krayg, nadie niega que a Leo sí", escribió evidentemente incómoda.

La modelo pidió dejar de hablar mal de ella por el bienestar de su familia, que al parecer estaría afectada luego que se revelara que el día del 'ampay' la modelo también protagonizó una pelea con la modelo Alexandra Méndez.

"Hay mucho de ahí que no pasó. Yo prefiero no salir, ni mostrar mi cara, ni hablar mal de nadie. Me parece que no hay que darle detalles a nadie para no dar más importancia al tema", sostuvo.

Tras el ampay, Flavia Laos no ha aparecido en 'Esto es Guerra' y los rumores sobre su salida del reality son cada vez más fuertes.