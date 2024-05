Flavia Laos ha generado la preocupación de sus seguidores luego de aparecer con varias manchas rojas en el rostro en los videos que publicó en las últimas horas en sus historias de Instagram.

La modelo y actriz se animó a responder la curiosidad de algunos usuarios y explicó que en un primer momento pensó que se trataba de una alergia. Sin embargo, la situación sería peor de lo que esperaba.

A través de una imagen donde se la ve haciendo un gesto de tristeza, Flavia Laos confirmó que tiene un problema de salud severo, pero prefirió no comentarlo.

“Ya tengo mis resultados chicos y no es alergia, bueno fuera… no me siento preparada para contarlo, tal vez en algún momento lo haré, estoy tomándome un tiempo para mí, Me dieron los resultados recién ayer”, escribió la ex de Austin Palao.









Nicola Porcella se pronuncia sobre ‘ampay’ con Flavia Laos





Nicola Porcella rompió su silencio y se pronunció sobre las comprometedoras imágenes junto a Flavia Laos en una discoteca en México, el cual ha provocado que muchos piensen que ambos tienen una relación.

El exchico reality fue abordado por la prensa mexicana y fue consultado por su vínculo con la influencer y cantante, quien actualmente se encuentra hospedada en su departamento.

En primer lugar, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que sigue soltero y negó haber besado a Flavia Laos. “Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo Yo dije, tenía que ser mi prensa”, sostuvo el ‘Novio de México’.

Además, recordó que en la fiesta también se encontraban otros amigos. “En el video estamos en un antro, estábamos con Wendy (…) Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (…) Si hubo beso, no hubo beso”, añadió.





