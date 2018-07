Flavia Laos piensa en quitarse sus implantes de senos

La actriz de la desaparecida novela 'VBQ', Flavia Laos aseguró estar arrepentida de haberse aumentado el busto debido a que cree que es muy chiquita para la talla que se ha puesto.

"Creo que me excedí con las bubbies. Creo que podría quitarme. No sé. Mucho para mi tamaño. Soy muy chiquita y cuando me pongo ropa pegada, me desespero. Eso es lo que me quitaría", dijo Flavia Laos en una entrevista para el diario Trome .

Además, la ex participante del reality ' Esto es guerra ', negó haberse sometido a una cirugía para aumentar el 'derrier'. Ella aseguró que usa pectona, una sustancia para hacer crezcer el músculo y tenga una forma más redonda.

"No me he puesto implantes como se dice, prueben las pectonas. Eso te ayuda a que te crezca el músculo", dijo Flavia , quien agregó que gracias a los ejercicios ha logrado definir su cuerpo.