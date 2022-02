Flavia Laos niega que su relación con Patricio Parodi haya acabado por Pablo Heredia

Flavia Laos conversó con el programa “Amor y Fuego” para aclarar algunas especulaciones que dejó entrever la modelo Luciana Fuster en redes sociales.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la influencer aclaró que su relación con Patricio Parodi no terminó por el argentino Pablo Heredia, algo que Luciana dejó entrever en las recientes interacciones que tuvo con sus fans en Instagram.

“Hay mil rumores que no se llegaron a confirmar, pero la razón por la que terminé con Patricio no fue esa. Mi relación acabó por mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo”, explicó Flavia Laos.

“Yo creo que ella (por Luciana Fuster) dejó entrever eso para dejarme mal, pero yo lo desmiento totalmente”, aclaró la actriz.

Luciana y Patricio Parodi ya no ocultan su amor

Patricio sorprendió a Luciana por San Valentín. El modelo visitó la radio donde trabaja la conductora para llevarle rosas en esta fecha especial. Ella aceptó el detalle con una enorme sonrisa.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuánto costó el regalo de Austin Palao a Flavia Laos por San Valentín? (Video: América hoy).