La empresaria e influencer, Flavia Laos negó que su pareja el integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi sea pisado como lo señalan sus compañeros en el reality.

Así lo declaró Flavia en una entrevista que le dio a Natalie Vértiz para el programa ‘Estás en todas’, donde además contó divertidos detalles de su convivencia con el popular ‘Pato’.

“Pato es un chico que respeta mucho, es un chico que respeta lo que me molesta y lo que no. Si algo me molesta no lo va a hacer. Me cuenta las cosas y si eso lo hace ser pisado, entonces yo también soy pisada”, aclaró la joven empresaria.

Flavia Laos se animó a contar un poco más sobre su relación con el guerrero y dijo que a Patricio le gusta que le hagan ‘piojito’ y dormir en la posición de ‘cucharita’.

“(Patricio) Me dice: ‘cuchareame gordita’. Y yo tengo que cucharearlo… Sí, también dice: ‘hazme piojito’ y la básica cada vez que sale el programa (la llama) y dice: ‘hola gordita, cómo estás bebita’”, señaló entre risas la también modelo.

Flavia reveló que la relación con Patricio Parodi ha evolucionado con el tiempo, hoy se entienden muy bien. “Antes que enamorados somos mejores amigos”, señaló.





TE PUEDE INTERESAR