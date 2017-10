Flavia Laos fue Miss Cajamarca y no te habías enterado [VIDEO]

Contagia ternura.Flavia Laos es una conocida actriz que protagonizó la serie 'Ven, baila, quinceañera', pero hay episodios de su pasado que muchos desconocían y uno de esos es que ganó el concurso 'Miss Pequeñita Universo'.

En una entrevista con la 'Chola Chabuca', Flavia Laos recordó que en su infancia participó como Miss Cajamarca en un programa conducido por Laura Huarcayo.

"Me da mucha ternura porque me acuerdo que para mí era muy emocionante ese concurso, sentí mucho apoyo de parte de mi abuelo y mi mami. Fueron mis inicios en la televisión y ahí fue cuando se me abrieron las puertas", dijo Flavia Laos en el 'Reventonazo de la Chola'.