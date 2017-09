Flavia Laos: “No me voy a pelear por ningún hombre” [VIDEO]

Luego de ver cómo Patricio Parodi coquetea con Génesis Arjona, durante su participación como invitado en ‘Esto es guerra’ Panamá, la actriz Flavia Laos dejó en claro que no se peleará con la ‘guerrera’ por el ex capitán de los ‘Leones’.

“Siento que esa chica tiene ganas de figurar y venir acá al programa. Si quiere venir a hacer show que se cuelgue de Patricio y no de mí porque yo no me voy a pelear por ningún hombre”, señaló fastidiada Flavia Laos en el reality ‘Esto es guerra’.

Flavia negó estar enamorada de Parodi y aclaró que solo es un buen amigo suyo. “Patricio es un buen amigo mío... Lo que yo tenga con Patricio o no solo lo hablo con él, los terceros salen sobrando”, acotó.

La actriz considera que el acercamiento que tiene el ‘León’ con la ‘guerrera’ panameña es solo parte de su trabajo.