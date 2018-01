¿Flavia Laos a Patricio Parodi? "No soy la segunda opción de nadie" [FOTOS]

¿Envió una indirecta? Flavia Laos publicó un polémico mensaje tras las declaraciones de Patricio Parodi en las que reveló que jamás ha sentido algo más que una sincera amistad hacia ella.

La actriz de ' Ven Baila Quinceañera' utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje contundente, donde manifiesta que no es 'plato de segunda mesa'.

"No soy la segunda opción de nadie. O me eliges, o me pierdes", se lee en la imagen que subió la modelo a su red social, donde diariamente informa a sus seguidores de sus actividades diarias.

Peru21

Recientemente Patricio Parodi aseguró que jamás ha tenido una relación amorosa con la modelo y manifestó sus intensiones de quedarse en la versión de 'Esto es guerra' en Panamá.

Todo esto, luego que la joven confesó entre bromas que estuvo enamorada del popular modelo y que le ponía 10 de puntaje.