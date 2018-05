La actriz, recordada por su participación en la novela ' VBQ: Empezando a vivir', Flavia Laos tildó de 'pokemón' a su ex saliente, Patricio Parodi tras ver su cambio de look.

El 'guerrero' sorprendió a sus seguidores con un extravagante cambio de look. Patricio se tiñó el cabello de un color entre rosa en las raíces y naranja en las puntas.

Se rapó la mitad de la cabeza, mientras que la otra mitad está laceada y con un copioso copete en la frente.

Ante este impactante cambio, un reportero del programa ' Válgame Dios' se acercó a Flavia Laos para preguntarle el nuevo aspecto del 'Pato' y ella no dudó en bromear.

"¿A ustedes les gusta ese look? Está bien, tiene personalidad. (Parece) Un pokemón", señaló Flavia, quien contó que casi acepta la propuesta para ingresar a 'El artista del año' en el que hoy participa el 'guerrero'.

También reveló que actualmente no tiene comunicación con Patricio Parodi. "No nos hablamos, no es que yo le hable todos los días, ni nada", señaló.