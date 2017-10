Flavia Laos le hace esta propuesta a su ex y él responde así [VIDEO]

Flavia Laos dejó atrás los realitys, pero su nombre sigue dando mucho que hablar en los programas de espectáculos. Luego de su salida de 'Esto es Guerra' , poco se sabe de la actriz.

Recientemente, su ex pareja Emilio Jaime realizó una transmisión en vivo y la ex protagonista de 'Ven Baila Quinceañera' no dudó en escribirle y dejarle unas cuantas indirectas.

Durante la transmisión, Flavia Laos invita a Emilio a acompañarla en su viaje a Argentina que realizará en las próximas semanas.

Flavia Laos participó en la transmisión en vivo de Emilio Jaime. (Latina)

"Vamos a Argentina Emilito, estaremos el mismo fin", le comenta.

Sin embargo, el 'combatiente' no se mostró muy interesado en esta proposición, pues —aclaró— si bien está soltero, hay un tema de por medio que solo ella sabe.

Emilio respondió también que sería mejor que cada uno vaya por su lado con sus amigos. "Que Flavia vaya con su amiguita sesse y yo me voy conmigo y con pajarita", se le escucha decir al 'combatiente'.

Si bien se rumorea mucho sobre la relación entre ambos, Emilio ha dejado en claro en varias ocasiones que son "solo amigos" y que la quiere mucho.