Flavia Laos: "Jamás llegaré a ser una chica 'reality'"

La joven actriz y modelo Flavia Laos se defendió de las críticas por su ingreso al reality ‘Esto es guerra’ y aseguró que marcará distancia de los estereotipos de los chicos que forman parte de estos espacios.

“Yo me he formado como actriz desde pequeña y creo que la gente ya tiene ese concepto de mí. Yo creo que jamás llegare a ser una chica reality o nunca se me vería como una chica reality. Puedo tener un poco más de exposición que los demás actores, pero no creo que me califiquen como una chica reality”, dijo Flavia Laos.

Sobre su ingreso al reality, aseguró que será una revancha, pues recordemos que en su primera participación solo estuvo dos semanas en competencia. Esta vez, estará asesorada por Patricio Parodi.

“Me quede con las ganas en la temporada anterior porque estuve poco tiempo, será mi revancha. Patricio es mi amigo, siempre me ayuda al igual que todo el equipo”, agregó.

Flavia Laos descartó los rumores de unos supuestos audios donde ella, supuestamente, estaría acordando salir con futbolistas.

“Eso es mentira, como lo del video íntimo, que era una escena de una película que estoy grabando que nunca debió filtrarse. Lo del audio es falso, los que me conocen saben que no es mi voz”, aclaró Laos.