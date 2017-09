Flavia Laos está fastidiada por supuesto video íntimo, según Emilio Jaime. ())

Tras la supuesta difusión de un video íntimo que protagonizaría la actriz Flavia Laos, su ex pareja Emilio Jaime se mostró preocupado y reveló algunos detalles de su comunicación con la también modelo.

"No entiendo como pueden dañar la honra de una mujer circulando ese tipo de videos, burlándose de la intimidad de las personas. Yo he conversado con ella, esta fastidiada porque están tergiversando las cosas, ese no es un video íntimo como lo están queriendo hacer entender, ese video que están circulando son escenas de un película que ella ha grabado", dijo el participante de 'El gran show'.

Emilio Jaime también dijo que este tipo de publicaciones no solo le hacen daño a la persona en mención sino que también repercute en la familia y por ello "no se puede ser tan ligeros".

Sobre Melissa Klug

Respecto al beso que tuvo con la hija menor de Melissa Klug, Emilio aseguró que conoció a Melissa Lobatón en un viaje a Paracas, pero nunca supo que tenía 15 años.

"No voy a negar que a Melissa (Lobatón) la conocí en un viaje que hice a Paracas, y nos besamos, pero en ese momento no sabía que tenía 15 años, me enteré después. Después del beso no pasó absolutamente nada, solo somos amigos, mantenemos comunicación, pero como amigos. Entiendo la incomodidad de su mamá, pero lo cierto es que no sabía la edad de su hija", agregó el integrante de la competencia de baile.