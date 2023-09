Mientras la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ continúa generando expectativa por quiénes serán sus concursantes, Flavia Laos sorprendió al revelar que ha sido convocada al reality de cocina.

La influencer realizó una transmisión en vivo en TikTok y fue consultada sobre su presencia en el concurso gastronómico. Al respecto, ella explicó las razones por las que no ha podido ser parte del programa pese a que ha sido convocada varias veces.

“Voy a ser sincera, me han llamado para varias temporadas, pero ¿saben cuál es el problema? Mis tiempos. Yo paro viajando y tengo que quedarme un mes y medio para toda la temporada de ‘El gran chef: famosos’”, indicó la recordada protagonista de ‘Ven, Baila, Quinceañera’.

En otro momento, la novia de Austin Palao confesó que si su agenda le permitiera estaría feliz de concursar en ‘El Gran Chef Famosos’ aunque no posee grandes habilidades culinarias.

“Me gustaría, me encantaría estar ahí, siento que haría el ridículo, me estaría enfrentando con algo que nunca me ha salido bien, pero lo haría igual, sería interesante”, Flavia Laos, quien no descarta ingresar al reality en un futuro no tan lejano.