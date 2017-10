Luego de que los integrantes de 'Esto es guerra' aseguraran que nunca maltrataron a Flavia Laos y no entienden las razones de su salida del reality, la actriz se defendió de las críticas en 'Amor, amor, amor'.

Para sorpresa de los televidentes, Flavia Laos hizo un mea culpa y explicó que ella no se expresó de la manera correcta al decir que salió "espantada (del reality)", al contrario, los 'chicos realitys' fueron amables con ella.

"Dije que había salido espantada del reality, pero no me refería a ellos, porque ellos me trataron súper lindo, estuvieron ahí para mí cuando los necesité, me apoyaron. Yo me refería a que sí sentí que era un ambiente conflictivo por el hecho de que me enfrentaron con Génesis (de Panamá) y me metieron en un triángulo amoroso y yo no supe manejarlo y me sentí en conflicto", le dijo a 'Peluchín'.

Flavia Laos habló con 'Amor, amor, amor' sobre 'Esto es guerra'. (Latina)

"CON PATRICIO NUNCA TUVE NADA"

Flavia Laos aprovechó en contar que nunca mantuvo una relación sentimental con Patricio Parodi y no tenía problemas en que viaja a Panamá porque eso era parte de su trabajo, pero le molestó ser incluida en un triángulo amoroso.

"Yo en verdad con Patricio nunca tuve nada y no podía quejarme de nada. Es su trabajo, si tenia que ir a Panamá normal yo nunca iba a poner una traba", enfatizó la actriz.

"ME HAN DEJADO COMO UNA MENTIROSA"

Luego de la pelea con la modelo venezolana Alexandra Méndez, Flavia Laos reveló que se comunicó con la productora de 'Esto es guerra', Mariana Ramírez del Villar y le comunicó su deseo de dar un paso al costado porque no se sentía bien ni cómoda.

"Ha pasado esto (la pelea), me siento muy mal, tengo muchos problemas no puedo más con esto. Necesito descansar un tiempo y seguir con mis novelas para estar tranquila, porque el reality no me da la tranquilidad que necesitaba", dijo la protagonista de 'Ven, baila, quinceañera'.

"Yo hablé con Mariana y le dije que no quería participar más y esa es la verdad, pueden decir que me han botado y lo que quieran porque eso han dicho ayer y me han dejado como una mentirosa, pero no es así", acotó Flavia Laos.