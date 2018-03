Flavia Laos: “Espero que Patricio Parodi recapacite”

Aunque Patricio Parodi lo sigue negando, la actriz Flavia Laos señala que no mintió al confirmar que tuvo una relación sentimental con el ‘guerrero’.

“Ese día cerré un capítulo. Nunca es tarde para liberarse y decir la verdad porque yo no mentí... No es por molestarlo sino que fui víctima de apodos y me decían cosas de las cuales él nunca me defendió. Yo me quedé callada por mucho tiempo y nunca es tarde para reivindicarse”, dijo.

“Creo que cometí un error. No quiero ponerle un calificativo, él es una buena persona, tiene buen corazón y espero que piense, recapacite”, agregó Flavia, quien interpreta a ‘Belén’ (una chica que se mete con un hombre comprometido) en la película No me digas solterona, que protagoniza Patricia Barreto y que se estrena el 29 de marzo. También actúan André Silva, Diego Seyfarth, entre otros.