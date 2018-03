Flavia Laos celebró su millón y medio de seguidores en Instagram con impactante foto

La actriz de ' VBQ Empezando a vivir ', Flavia Laos llegó al millón y medio de seguidores en su cuenta en Instagram y no dudó en celebrarlo publicando un mensaje de agradecimiento.

Pero eso no fue todo. La ex 'guerrera' también se animó a publicar una impactante fotografía en topless que registró casi 30 mil 'likes' y decenas de comentarios de felicitación.

"Quiero terminar mi lunes agradeciéndoles a todos los que me apoyan y me llenan de su buena vibra❤️ ya somos 1.5 M y quiero decirles que siempre estoy atenta a todo lo que me escriben. Me alegra saber que a muchos los motivo a llevar una vida sana, a empezar a hacer deporte a comer saludable, a empezar a actuar (para los que les gusta) y a muchas cosas más", fue parte de lo que escribió la joven actriz en su red social.

Flavia Laos se comprometió a seguir respondiendo los mensajes de sus fanáticos y agradeció el cariño que le "transmiten a través de sus comentarios y mensajes me demuestra que estoy haciendo bien mi trabajo".