Flavia Laos: "Yo soy más bonita que Génesis Arjona"

Flavia Laos no puede con su genio y nuevamente se refirió a la modelo panameña Génesis Arjona, a quien se ha vinculado sentimentalmente con Patricio Parodi.

Mientras el reportero de 'En boca de todos' le mostraba una foto de la panameña, la actriz peruana se comparaba y aseguraba que "yo soy más bonita".

Muy relajada y sonriente, destacó que "es una bromita" y añadió que Génesis Arjona "no es el estilo" de Patricio Parodi.

Minutos después se puso seria y habló claro respecto a la supuesta nueva conquista del 'guerrero'. "Que se vaya, pues... en búsqueda del amor. A ella no la conozco y en triángulos amorosos, no me meto. Es cierto que nos íbamos de 'party' con 'Pato', pero no significa nada", precisó.

Patricio Parodi viajó a Panamá junto a Melissa Loza para conocer a sus pares de EEG Panamá, entre ellos, Génesis Arjona.