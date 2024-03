¿Está abierta al amor? Flavia Laos vuelve al ojo de la tormenta luego de ser captada con el empresario Omar Macchi dándose un chapuzón en la playa. La confianza entre ambos es lo que más llamó la atención. Ante ello, la cantante no dudó en pronunciarse sobre su vínculo con el ‘Rey de los Casinos’.

Como se recuerda, Omar Macchi ha tenido vínculos sentimentales con otras figuras relacionadas a la farándula como Delly Madrid, Viviana Rivasplata y también fue ‘ampayado’ saliendo con Rosángela Espinoza.

Sin pelos en la lengua. Según explicó Flavia, conoce al empresario desde los 15 años. “A Omar Macchi lo conozco más de diez años y es como un hermano”, sostuvo.

Incluso, aclaró que no estaba sola, sino en compañía de su mamá Patricia Urbina. “Mi mamá estaba ahí... debajo de la sombrilla”, señaló.

La modelo aseguró que está soltera y no hay motivo de alarmarse si la captan con otra persona. “Si en algún momento me ven con alguien no estaría mal porque estoy soltera”, finalizó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO