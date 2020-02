El desafortunado comentario que tuvo Nicola Porcella en relación a Karina Rivera en su debut en el programa ‘Todo por Amor’ desató una ola de críticas. Ante las desatinadas palabras del exguerrero, la actriz Fiorella Rodríguez dio su opinión.

La también conductora fue tajando y aseguró que las palabras de Porcella son las de una persona machista y lo grave radica en que en realidad esa es la manera de pensar de él.

“¿Sabes que es lo más preocupante? Porque un error como conductor suele pasar, pero para mí lo más grave es que está evidenciando una forma de pensar. Eso me parece lo más grave porque fue un comentario totalmente machista (…) Yo no creo que el ‘pata’ se haya levantado diciendo voy a c*** a Karina, el pata está evidenciando su manera de pensar”, sostuvo Rodríguez durante un programa de Radio Capital.

“Al margen que puedas tener un comentario desafortunado, tu forma de pensar te acompaña donde vas. Tus modales, tus principios te van a acompañar siempre a dónde vas. Para el ‘pata’, ha estado bien lo que ha comentado, es su forma de pensar. Pero hay que tener un respeto extremo cuando te encargan un programa de televisión. Conducir no es sencillo”, agregó.

Además tachó la posibilidad de que lo haya dicho producto de los nervios. “Por nervios te puede traicionar muchísimas cosas, pero no te puede traicionar los principios y los valores”, aseguró.

Nicola Porcella: “Nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes que darán la plata”. (Latina)