Fiorella Rodríguez se comprometió con su novio Iván Micol: "Sí y mil veces sí"

¡Qué vivan los novios! A través de sus redes sociales, Fiorella Rodríguez anunció que su pareja, Iván Micol, le propuso matrimonio.

"Que alguien traiga una espátula y me recoja del piso! Eres la personita más dulce y tierna del planeta! Cómo no decirle que sí al corazón más hermoso del universo. ¡Sí y mil veces sí! ¡Gracias por darme tanta paz día a día! Te amo con el alma”, escribió Rodríguez en una publicación de Instagram.

Por su parte, Iván Micol, modelo español de 29 años, también expresó su felicidad en la misma publicación.

"She said YES! El amor de mi vida. La persona con la que quiero pasar el resto de ella. Desde el primer día que te vi, supe que quería que fueses mi esposa y hoy es una realidad. Por toda una eternidad juntos, preciosa", compartió el joven.

En otra publicación, Fiorella Rodríguez dejó ver el anillo de compromiso con un emoji de corazón, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

