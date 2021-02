La actriz y conductora de televisión, Fiorella Rodríguez confesó que ya convive con su novio Jean Pierre Díaz, pero cada uno descansa en dormitorios separados. Algo que la también empresaria calificó como “chévere”.

Así lo declaro en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’ donde abrió las puertas de su casa a la conductora Natalie Vértiz y le contó todos los detalles de su nueva vida.

“Bienvenida a mi cuarto. Nos hemos mudado hace poco, nos falta un poco de decoración. A donde voy llevo mi espíritu cinematográfico, me encantan los cuadritos de cine”, señaló Fiorella y añadió: “Acá cada uno tiene su espacio, acá no nos peleamos ni por el clóset, ni por el baño, ni por la cama, por nada”, contó Fiorella Rodríguez.

“Soy honesta (dormir en cuartos separados) es súper chévere porque cada quien mantiene toda la temática que lleva consigo para poder ambientar y también por los distintos ritmos. Jean Pierre es audiovisual y edita hasta súper tarde y yo me acuesto más temprano. Entonces, estamos en su cuarto o bien en el mío, pero a la hora de descansar cada uno lo hace en su habiente”, explicó la también actriz.

Decisión que asombró a Natali Vértiz, sin embargo señaló que podría también tomar esa opción. “A veces yo quiero poner almohadas rosadas y Yaco (Eskenazi) me dice ‘no te pases, este es un cuarto de pareja’. No me entiende”, se quejó la conductora.

