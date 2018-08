Nada dura para siempre. Fiorella Rodríguez y Sandro Ventura parecían mantener una relación sólido y los años juntos lo corroboraban. A pesar de los rumores de una ruptura, no había un indicio claro de que la relación de 15 años de matrimonio haya acabado. Pero ahora se confirmó la triste noticia.

Fue la propia conductora de televisión la que se encargó de salir al frente públicamente para comunicarlo. En una entrevista con el diario La República, Rodríguez que ya no está más con el cineasta.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida”, señaló la también actriz.



"En 15 años, sacamos cuatro chicos que hoy son grandes, hechos y derechos. Sandro será una persona importante siempre en mi vida y yo en la de él", remarcó.