Fiorella Rodríguez, exconductora de América Espectáculos, expresó su emoción al revelar detalles de su relación con el joven español de 24 años, Iván Micol, quien le habría pedido matrimonio.

La influencer comentó que se encuentra bastante animada con la idea, pero expresó sus deseos de contraer nupcias en Murcia, ciudad natal de su actual pareja.

“Ya me dijo que se quiere casar conmigo. Yo me caso, normal”, comenzó diciendo la popular ‘Amistad’. Incluso, la ex figura de la televisión detalló cómo es el trato entre su novio y su hija, así como su relación con la madre de Iván.

Al principio, Rodríguez afirmó que su hija se mostró un tanto escéptica con su relación con el español, pues ambos tienen la misma edad, pero que tras darse un tiempo para conocer mejor al español, entendió que es una persona “respetuosa, amable y caballeroso”.